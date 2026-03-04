Die Kraftstoffpreise springen um über zwölf Cent nach oben

Der Krieg im Iran und in der Golfregion hat zu einem dramatischen Anstieg der Kraftstoffpreise geführt. Nach Marktbeobachtungen des ADAC kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel 1,897 Euro. Damit hat sich Super E10 gegenüber der Vorwoche um 12,1 Cent verteuert. Bei Diesel fiel der Preissprung noch höher aus: Ein Liter verteuerte sich binnen Wochenfrist um 17,7 Cent auf im Schnitt 1,917 Euro. Die Zwei-Euro-Marke wurde zeitweilig gerissen. Ähnliche Preisaufschläge gab es zuletzt vor gut vier Jahren wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine.

Die Preise sind Tagesdurchschnittspreise von Dienstag, 3. März. Aktuelle Preisbewegungen vom heutigen Tag sind dabei nicht erfasst. Der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent ist binnen Wochenfrist von 71 US-Dollar auf rund 82 US-Dollar gestiegen.





Diesel reagiert laut Automobilclub bei Kriegen und Versorgungsengpässen sensibler als Benzin und kann daher schneller und kräftiger steigen. Hinzu kommt, dass die Flüssiggaslieferungen aus Katar derzeit stark eingeschränkt sind, was die Nachfrage nach Diesel erhöht, da dieser in Teilen der Industrie und Energieerzeugung Erdgas ersetzen kann.



Der ADAC empfiehlt ungeachtet der aktuellen Preisentwicklung, möglichst abends zu tanken, denn dann sind die Kraftstoffpreise niedriger als morgens. (aum)



