Alfa Romeo weltweit erfolgreich unterwegs

Alfa Romeo setzte im vergangenen Jahr weltweit mehr als 73.000 Fahrzeuge ab. Das sind 20,1 Prozent mehr als 2024. In Europa steigerte die Marke den Absatz um 31,1 Prozent. Wachstumsstärkste Märkte waren Großbritannien mit einem Plus von 80,1 Prozent, Frankreich (plus 41,9 Prozent), die Heimat Italien (+20,7%) und Deutschland (+20,5%) sowie Spanien (+15,1 %).

Zweistellig legte Alfa Romeo auch im Nahen Ostens und Afrika zu, ebenso und noch stärker in Asien. Dabei sticht Japan mit einem Plus von 71,4 Prozent besonders hervor. Zudem kehrte die Marke im Laufe des Jahres nach Taiwan und Malaysia zurück.



Wachstumstreiber war der Alfa Romeo Junior, der in 41 Ländern verkauft wurde. Von den insgesamt 60.000 Bestellungen entfielen 17 Prozent auf die elektrisch angetriebenen Versionen. Am zweitstärksten nachgefragt war der Tonale. (aum)



