Die Neuzulassungen legen um 3,8 Prozent zu

Die Pkw-Neuzulassungen in Deutschland haben im vergangenen Monat im Vergleich zum Februar 2025 um 3,8 Prozent zugenommen. Von den 211.262 Neuwagen entfielen 68,5 Prozent (plus 5,4 Prozent) auf gewerbliche Halter, 31,5 Prozent (+0,7 %) wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt privat zugelassen.

Unter den deutschen Marken verzeichneten Opel (+44,4 % / 5,2 % Marktanteil) und Porsche (+10,0 % / 1,2 %) zweistellige Zugewinne. BMW hielt sich auf Vorjahresniveau, die übrigen Marken verzeichneten Absatzrückgänge, die bei Ford mit fast einem Fünftel am höchsten ausfielen. VW (-2,1 %) blieb mit einem Anteil von 19 Prozent Marktführer.



Bei den Importmarken mit mindestens fünfstelligen Neuzulassungszahlen legte Skoda mit 26,5 Prozent und einem Anteil von neun Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat am deutlichsten zu und blieb damit nicht nur stärkster Importeur, sondern zum zweiten Mal in Folge auch zweiterfolgreichste Marke überhaupt.



Mit jeweils mehr als 4000 Neuzulassungen konnten die volumenstärkeren Importmarken Hyundai (+16,2 % / 3,4 %), Fiat (+113,2 % / 2,8 %), Citroën (+18,7 % / 2,2 %) und Peugeot (+2,8 % / 2,2 %) ebenfalls Zuwächse verzeichnen. Rückgänge verbuchten Toyota (-14,3 % / 2,3 %), Kia (-0,2 % / 2,0 %) und Dacia (-15,4 % / 1,9 %).



33,8 Prozent der Neuwagen wurden von der Flensburger als SUV eingestuft. Zweistellige Anteile erreichten auch die Kompaktklasse (14,2 % / -9,6 %) und Kleinwagen (13,0 % / +10,2 %). Wohnmobile (3,9 %) verzeichneten mit 74,5 Prozent die deutlichste Steigerung, gefolgt von den Mini-Vans (+37,4 % / 0,7 %).



Elektroautos legten im Februar gegenüber dem Vorjahr um 28,7 Prozent und auf 21,9 Prozent Marktanteil zu. Plug-in-Hybride (+24,5 %) machten 11,5 Prozent aller Neuzulassungen aus. 22,9 Prozent der Anmeldungen entfielen auf Benziner (-14,9 %), während sich der Rückgang bei den Diesel-Pkw mit 2,45 Prozent abschwächte. Ihr Anteil betrug 14,8 Prozent. Dazu kamen 397 flüssiggasbetriebene Pkw (0,2 % / -48,2 %) und drei Fahrzeuge mit Brennstoffzelle (0,0 %).

Der durchschnittliche CO2-Ausstoß aller Pkw-Neuzulassungen betrug 102,6 Gramm pro Kilometer. Das sind 6,5 Prozent weniger als vor einem Jahr. (aum)

