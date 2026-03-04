Logo Auto-Medienportal
Audi hat einen neuen Entwicklungsvorstand

aum – 4. März 2026

Rouven Mohr hat mit Beginn dieser Woche die Funktion des Chief Technical Officer bei Audi übernommen. Er wird Vorstandsmitglied und folgt auf Geoffrey Bouquot, der sich neuen beruflichen Aufgaben außerhalb des Unternehmens widmen wird.

Rouven Mohr verfügt über 18 Jahre Erfahrung im Volkswagen-Konzern. Er hatte bei Audi und Lamborghini verschiedene Führungsfunktionen in den Bereichen Fahrzeugentwicklung, Verifikation und Flottenemission übernommen. Zuletzt verantwortete er die technische Entwicklung bei Lamborghini. Diese Aufgabe führt er vorerst parallel kommissarisch weiter, bis über eine entsprechende Nachfolge entschieden ist. (aum)

Rouven Mohr.

Rouven Mohr.

Photo: Audi via Autoren-Union Mobilität

Rouven Mohr.

Rouven Mohr.

Photo: Audi via Autoren-Union Mobilität

