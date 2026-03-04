Logo Auto-Medienportal
Hyundai hält Navigationsdaten ständig frisch

aum – 4. März 2026

Hyundai-Modelle, die mit Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) ausgestattet sind, werden künftig automatisch regelmäßig mit einem Update des Navigationssystems versorgt. Die Aktualisierung der Daten wie neue Straßenführungen, geänderte Verkehrswege oder Tempolimits erfolgt Over the Air. Bisher wurden Navigationssysteme und Karten in größeren zeitlichen Abständen als Teil umfangreicher Softwarepakete aktualisiert. Die neue Funktion ist effizienter: kleinere Datenpakete, reduzierte Downloadzeiten und eine höhere Aktualisierungsfrequenz. Während der Fahrt aktualisiert das Fahrzeug im Hintergrund nur die relevanten Kartenabschnitte. Die aktualisierten Daten stehen unmittelbar nach dem nächsten Motorstart zur Verfügung. (aum)





Bilder zum Artikel
Navigationssystem in einem Hyundai.

Navigationssystem in einem Hyundai.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

