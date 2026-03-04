Logo Auto-Medienportal
Exklusiv

TEASER: Keine Männerdomäne

aum – 4. März 2026

Von Michael Kirchberger

„Frauen fahren meist vorsichtiger als Männer, weil ihnen die Übung fehlt. Sie behindern dann den fließenden Verkehr.“ So zumindest verkündete es WDR-Redakteur Werner Kleinkorres in der ARD-Sendung „Der 7. Sinn“ in den frühen 1970er Jahren. Das war in einer Zeit, als Frauen noch eine Erlaubnis ihres Ehemanns brauchten, um einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Immerhin durften sie sich schon seit 1958 zur Führerscheinprüfung anmelden und seit 1962 sogar ein eigenes Bankkonto eröffnen. Dabei hat es bereits sehr früh Frauen gegeben, die die Automobilgeschichte auch technisch prägten oder die Zuverlässigkeit und die Möglichkeiten des damals noch neuen Fahrzeugs eindrucksvoll unter Beweis stellten. Das reicht von der Erfingung des Scheibenwischers bis zur ersten Weltumrundung auf vier Rädern. Zum Weltfrauentag am Sonntag erinnern wir an zehn von ihnen. (aum)

Bertha Benz und ihre Söhne während ihrer Fernfahrt im August 1888 mit dem Benz Patent-Motorwagen (zeitgenössische Darstellung des Auftankens in Wiesloch).

