Peugeot bewirbt den kompakten 308 aktuell mit einer 360-Grad-Kampagne, die sich von TV über Streamingdienste bis hin zu Podcasts und Social Media erstreckt. Zwischen Kätzchen, die für das allgemeine Automobilangebot stehen, taucht plötzlich ein Löwe – Markenemblem von Peugeot – auf. Wo die anderen schnurren, brüllt er im Spot „The lion is coming“ der Regisseure Julien Martorell und Quentin Garabedia kraftvoll und majestätisch. (aum)

Achtung, der Löwe kommt







