Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Der Löwe kommt

aum – 3. März 2026

Peugeot bewirbt den kompakten 308 aktuell mit einer 360-Grad-Kampagne, die sich von TV über Streamingdienste bis hin zu Podcasts und Social Media erstreckt. Zwischen Kätzchen, die für das allgemeine Automobilangebot stehen, taucht plötzlich ein Löwe – Markenemblem von Peugeot – auf. Wo die anderen schnurren, brüllt er im Spot „The lion is coming“ der Regisseure Julien Martorell und Quentin Garabedia kraftvoll und majestätisch. (aum)

Achtung, der Löwe kommt



Weiterführende Links: Peugeot

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Peugeot 308 und 308 SW.

Peugeot 308 und 308 SW.

Photo: Peugeot via Autoren-Union Mobilität

Download:

Peugeot 308, Logo.

Peugeot 308, Logo.

Photo: Peugeot via Autoren-Union Mobilität

Download:

Videos zum Artikel

Werbespot „The lion is coming“ für den Peugeot 308.

Video: Peugeot via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Peugeot 308 und 308 SW.
Peugeot 308 für das Business
Mit einem von der New Yorker Agentur Maison BETC konzipierten Werbefilm begleitet Alpine die Markteinführung des A 390.
Alpine A 390 wird zum Ausdruck der Freiheit
Peugeot E-308 Limousine (rechts) und Kombi SW.
Peugeot 308 und 308 SW ab sofort bestellbar
Peugeot E-308.
Der Peugeot 308 zeigt mehr Gesicht
Werbespot für Alfa Romeo Junior mit Schauspieler Pedro González Alonso.
Bella Ciao Junior

Audio

GWM Modelloffensive in Deutschland mit Kompakt-SUV HAVAL Haval Jolion Pro

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren