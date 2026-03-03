Mehr Sport und Allrad im Kia EV5

Kia weitet die Angebotspalette seines im Dezember eingeführten vollelektrischen Kompakt-SUV EV5 leistungsmäßig deutlich aus: Mit dem EV5 GT ist ab sofort eine 225 kW (306 PS) starke allradgetriebene Sportversion mit exklusiven Design- und Ausstattungselementen sowie spezieller Fahrwerkskonfiguration bestellbar. Auch das reguläre Modell, das bisher nur als Fronttriebler verfügbar war, kann nun in den Ausführungen Earth und GT-Line mit 195 kW (265 PS) starkem Allradantrieb (195 kW/265 PS) geordert werden. Den serienmäßig nahezu voll ausgestatteten GT gibt es ab 59.990 Euro, den Earth AWD ab 52.990 Euro und den GT-Line AWD ab 55.990 Euro.

Der Kia EV5 GT liefert 480 Newtonmeter Drehmoment, sprintet in 6,2 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 180 km/h. Er hat eine Normreichweite von bis zu 476 Kilometern. Die Allradvariante des regulären EV5 mit 385 Nm Drehmoment beschleunigt in 7,3 Sekunden auf Tempo 100 und ebenfalls bis zu einer Endgeschwindigkeit von 180 km/h. Eine Batterieladung ermöglicht bis zu 490 Kilometer.



Das Fahrwerk des GT ist mit einer elektronischen Dämpferkontrolle (ECS) ausgestattet. Sie umfasst ein „Road Preview System“, das zum Beispiel Schlaglöcher erkennen kann und für eine entsprechende Dämpfungsanpassung sorgt. Das sportliche Fahrerlebnis lässt sich durch die Funktion „Virtual Gear Shift“ noch steigern, die die Gangwechsel eines Automatikgetriebes haptisch und optisch eindrucksvoll simuliert. Zu den weiteren Merkmalen gehören unter anderem 20-Zoll-Leichtmetallfelgen mit sportlicher Bereifung, ein dunkel gehaltenes Interieur mit Halbschalen-Sportsitzen mit Bezügen aus nachgebildetem Leder und Veloursleder sowie Drei-Zonen-Klimaautomatik, ein Premium-Soundsystem, V2L-Funktion und V2X-Vorbereitung (V2H/V2G), Head-up-Display und Fingerabdruckerkennung. (aum)



