Halstuch erhöht die Sicherheit von Motorradfahrern

Das Institut für Zweiradsicherheit (IfZ) hat für Roller- und Motorradfahrende ein besonderes Halstuch entwerfen lassen. Es erhöht die Sichtbarkeit im Straßenverkehr und kann im Notfall auch als eine Art Ersatz-Warndreieck genutzt werden. Angeboten wird das Aura wahlweise in auffälligen Neongelb sowie in IfZ-Grün. In beiden Fällen zieht sich ein vertikaler Reflektorstreifen vorne und hinten über den Stoff. Bei einer Panne kann das Halstuch auch über den am Boden aufgestellten Motorradhelm gezogen werden, um auf eine Gefahren- oder Unfallstelle hinzuweisen. Ein Warndreieck ersetzt diese Lösung nicht, aber Roller- und Motorradfahrer müssen in Deutschland aus Platzgründen auch keines mitführen.

Natürlich beschränkt sich die Nutzung des Aura nicht nur auf Kraftradfahrer. Es verbessert (insbesondere in der Dämmerung) natürlich auch die Sichtbarkeit beispielsweise beim Joggen, Reiten und Inlinern, auf dem E-Scooter und dem Fahrrad sowie auf dem Schulweg und beim Gassigehen mit dem Hund. Zu beziehen ist das Halstool Aura beim Institut für Zweiradsicherheit für acht Euro plus zwei Euro Versandkosten. (aum)