Der AvD kooperiert mit Netzwelt.de

aum – 3. März 2026

Nach der Wiederaufnahme von Reifentests im vergangenen Herbst plant der Automobilclub von Deutschland (AvD) in diesem Jahr drei weitere. Um für die Verbraucherinformationen mehr Reichweite und Sichtbarkeit zu generieren, geht der AvD eine Partnerschaft mit der Netzwelt GmbH ein, die die Ergebnisse künftig auch auf www.netzwelt.de veröffentlicht. Die Internetseite ist eines der reichweitenstarken deutschen Online-Medien im Technikbereich.

Gemeinsam mit dem spezialisierten Testdienstleister Tempotire ist für 2026 zunächst in Kürze ein Sommerreifentest vorgesehen. Im Herbst folgen der All-Season- sowie der Winterreifentest. Netzwelt erhält die vollständigen Testdaten inklusive Bild- und Videomaterial jeweils vorab und bereitet diese mit einem eigenen Bewertungssystem für seine Internetplattform redaktionell auf. Die inhaltliche Verantwortung und sämtliche Rechte an den Tests liegen ausschließlich beim Automobilclub. (aum)

AvD-Reifentest.

AvD-Reifentest.

Photo: AvD via Autoren-Union Mobilität

GWM Modelloffensive in Deutschland mit Kompakt-SUV HAVAL Haval Jolion Pro

