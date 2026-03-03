Über 61 Millionen Kraftfahrzeuge in Deutschland

Zu Jahresbeginn waren in Deutschland 61.341.244 Kraftfahrzeuge registriert. Damit lag der Bestand 0,4 Prozent über dem Vorjahreswert. 49.486.487 angemeldete Pkw bedeuten ebenfalls einen leichten Anstieg um 0,3 Prozent.

Die deutschen Marken VW (20,8 % / plus 0,3 Prozent), Mercedes (9,6 % / +0,3 %), Opel (7,7 % / -2,6 %), BMW (7,0 % / +0,9 %), Audi (6,7 % / -0,4 %) und Ford (6,6 % / -2,4 %) waren bei den Pkw am häufigsten vertreten. Skoda war mit einem Anteil von 5,8 Prozent und einer Steigerung von 4,5 Prozent die am stärksten vertretende Importmarke, gefolgt von Seat (3,5 % / +5,8 %) sowie den anteilsgleichen Hyundai (3,2 % / +2,1 %) und Renault (3,2 % / -2,8 %) sowie Toyota

(2,7 % / +0,1 %).



Die Zahl der angemeldeten Elektroautos erhöhte sich nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes um 23,2 Prozent auf 2.034.260 Pkw. Ihr Anteil am Bestand betrug am 1. Januar 4,1 Prozent. Die Knapp 42,7 Millionen Pkw hatten einen Benzin- (59,3 % / -9,2 %) oder Dieselmotor (27 % / -3,2 %). Die Kompaktklasse war mit 10.766.456 Pkw (-4,4 %) und einem Anteil von 21,8 Prozent das stärkste Segment, gefolgt von den Kleinwagen, die bei einem Plus von 2,6 Prozent mit 8.819.798 Pkw einen Anteil von 17,8 Prozent ausmachten.



Am 1. Januar 2026 waren 923.538 Oldtimer (Kfz und Kfz-Anhänger / +4,0 %), darunter 822.537 Pkw (+4,1%) mit und ohne Historienkennzeichen zugelassen. Das durchschnittliche Alter der am Stichtag zugelassenen Pkw lag bei 10,9 Jahren. Den stärksten Schwund mit fast der Hälfte weniger zugelassenen Fahrzeugen verbuchte Lynk & Co. Ihre Zahl sank von rund 6500 auf etwas über 3300 Autos. Auch gut 1000 Lada verschwanden aus dem deutschen Straßenbild, dennoch sind noch fast 30.000 Modelle der russischen Marke im Land unterwegs. Die Zahl der Trabant legte um etwas über 400 auf 41.862 Zulassungen zu. Und neben den mittlerweile fast 74.000 neuen MG aus dem Reich der Mitte gibt es auch noch über 20.670 alte britische MG Rover in Deutschland, deren Zahl allerdings um 3,8 Prozent abnahm. Den geringsten Bestand meldet das KBA für die chinesischen Neulinge Omoda, Jaecoo, Deepal und Zeekr mit zusammen 95 Zulassungen zu Jahresbeginn, während es der türkische Newcomer Togg auf 148 Fahrzeuganmeldungen brachte.



Die Zahl der zugelassenen Kfz-Anhänger erhöhte sich um 1,2 Prozent auf 8.656.790 Stück, die der Krafträder blieb mit knapp über fünf Millionen (+0,2 %) auf Vorjahresniveau. Jedes siebte davon befindet sich in Frauenhand (dies sei mit Blick auf den bevorstehenden Weltfrauentag ausnahmsweise einmal angemerkt). (aum)



