BSA is back

Bei Importeur KSR sind die ersten neuen BSA für Deutschland und Österreich angekommen. Hinter den in Indien produzierten Ein-Zylinder-Motorrädern mit dem traditionsreichen britischen Namen steckt die zum Mahindra-Konzern gehörende Firma Classic Legends. Neben der klassischen Gold Star 650 mit 45 PS (33 kW), die ursprünglich einmal über Peugeot Motocyles vertrieben wurden sollte, gibt es die davon abgeleitete Scrambler 650. Ganz neu ist die Bantam 350 mit 29 PS (21 kW) und 334 Kubikzentimetern Hubraum. Die Einführungspreise bewegen sich zwischen 4500 Euro und 7400 Euro. (aum)