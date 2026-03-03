Logo Auto-Medienportal
BSA is back

aum – 3. März 2026

Bei Importeur KSR sind die ersten neuen BSA für Deutschland und Österreich angekommen. Hinter den in Indien produzierten Ein-Zylinder-Motorrädern mit dem traditionsreichen britischen Namen steckt die zum Mahindra-Konzern gehörende Firma Classic Legends. Neben der klassischen Gold Star 650 mit 45 PS (33 kW), die ursprünglich einmal über Peugeot Motocyles vertrieben wurden sollte, gibt es die davon abgeleitete Scrambler 650. Ganz neu ist die Bantam 350 mit 29 PS (21 kW) und 334 Kubikzentimetern Hubraum. Die Einführungspreise bewegen sich zwischen 4500 Euro und 7400 Euro. (aum)

BSA Gold Star 650.

KSR-CEO Michael Kirschenhofer mit einer frisch eingetroffenen BSA Bantam 350.

