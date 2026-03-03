Für Chinas größten Elektrospezialisten BYD hat das neue Jahr mit deutlichen Absatzrückgängen begonnen. Im Vergleich zum Vorjahr gingen die Verkäufe von Elektrofahrzeugen in der Volksrepublik um 41 Prozent auf rund 187.000 Fahrzeuge zurück. Ein Grund, so der Branchendienst CNEV, sind die chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten, doch auch die Zahlen für Januar zeigen einen deutlichen Rückgang um rund 90.000 Personenwagen gegenüber dem Vergleichsmonat 2025.

Auch die in China beliebten Plug-in-Hybridmodelle verzeichneten einen deutlichen Rückgang um 44 Prozent gegenüber dem vergangenen Jahr. Bei den Nutzfahrzeugen musste das Unternehmen ebenfalls einen deutlichen Rückgang verzeichnen. Gleichzeitig brachten die gestiegenen Exportzahlen einen positiven Ausblick in die negative Bilanz. Im Februar exportierte BYD 100.600 Fahrzeuge und verzeichnete so im vierten Monat hintereinander mehr als 100.000 Ausfuhren, was sich in einen Zuwachs von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr übersetzt. (aum)