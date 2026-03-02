Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Toyota begleitet die Basketball-WM der Frauen

aum – 2. März 2026

Auf dem Weg zur Weltmeisterschaft im eigenen Land begleitet Toyota die Nationalmannschaft der Basketballerin. Bis zum Beginn der Spiel im September in Berlin tritt die Marke bereits bei Turnieren und anderen Anlässen als offizieller Mobilitätspartner in Erscheinung. Startschuss war das Finalturnier des Toyota DBBL‑Pokals „Top 4 2026“, ebenfalls in Berlin.

Nach dem offiziellen WM-Mediaday (8./9.3.) in Lyon steht vom 4. bis 11. April das Albert-Schweitzer-Turnier an. Bei dem internationalen Nachwuchs-Turnier hält Toyota mit einer Flotte von zwölf Fahrzeugen die Spielerinnen und Spieler sowie Offiziellen mobil. Richtig Fahrt in Richtung Weltmeisterschaft nimmt Toyota bei der offiziellen Gruppenauslosung auf, die am 21. und 22. April in Berlin stattfindet. Hier stellt der größte Automobilhersteller der Welt ebenfalls die Fahrzeuge für den Shuttle-Service bereit.

Nach den letzten Vorbereitungsspielen Ende August findet die Frauen-Weltmeisterschaft vom 4. bis 13. September mit 16 Teams in vier Gruppen in der Max-Schmeling-Halle und der Uber Arena in Berlin statt. Toyota tritt auch hier als offizieller Mobilitätspartner mit einer Flotte von über 40 Fahrzeugen auf. So werden die Spielerinnen, der Trainerstab, Schiedsrichter(innen) sowie Funktionäre und Offizielle während des gesamten Turniers in Bewegung gehalten.

Toyota ist bereits seit 2020 Haupt- und Namenssponsor der Damen Basketball Bundesligen (DBBL) und stellt den Bundesligisten der beiden höchsten deutschen Spielklassen im Damen-Basketball sowie Trainern und Trainerinnen, Sportlerinnen und Repräsentanten exklusive Mobilitätsdienstleistungen zur Verfügung. (aum)

Weiterführende Links: Toyota-Mediaseite

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Toyota.

Toyota.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Toyota bleibt mindestens bis zur Saison 2025/26 Namensgeber und Hauptsponsor der beiden Basketball-Bundesligen der Frauen (von links): DBBL-Präsident Andreas Wagner, Mario Köhler (COO und Commercial Director Toyota) und DBBL-Geschäftsführer Philipp Reuner.
Toyota verlängert
Toyota.
Mit Toyota zum Finale
Toyota.
Toyota so stark wie lange nicht mehr
Produktion des Toyota Yaris im französischen Werk Valenciennes.
Toyota erzielt in Europa einen Rekordabsatz
Toyota unterstützt die Frauen-Basketballbundesliga.
Toyota geht mit den Basketball-Frauen in die Verlängerung

Audio

GWM Modelloffensive in Deutschland mit Kompakt-SUV HAVAL Haval Jolion Pro

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren