Toyota begleitet die Basketball-WM der Frauen

Auf dem Weg zur Weltmeisterschaft im eigenen Land begleitet Toyota die Nationalmannschaft der Basketballerin. Bis zum Beginn der Spiel im September in Berlin tritt die Marke bereits bei Turnieren und anderen Anlässen als offizieller Mobilitätspartner in Erscheinung. Startschuss war das Finalturnier des Toyota DBBL‑Pokals „Top 4 2026“, ebenfalls in Berlin.

Nach dem offiziellen WM-Mediaday (8./9.3.) in Lyon steht vom 4. bis 11. April das Albert-Schweitzer-Turnier an. Bei dem internationalen Nachwuchs-Turnier hält Toyota mit einer Flotte von zwölf Fahrzeugen die Spielerinnen und Spieler sowie Offiziellen mobil. Richtig Fahrt in Richtung Weltmeisterschaft nimmt Toyota bei der offiziellen Gruppenauslosung auf, die am 21. und 22. April in Berlin stattfindet. Hier stellt der größte Automobilhersteller der Welt ebenfalls die Fahrzeuge für den Shuttle-Service bereit.



Nach den letzten Vorbereitungsspielen Ende August findet die Frauen-Weltmeisterschaft vom 4. bis 13. September mit 16 Teams in vier Gruppen in der Max-Schmeling-Halle und der Uber Arena in Berlin statt. Toyota tritt auch hier als offizieller Mobilitätspartner mit einer Flotte von über 40 Fahrzeugen auf. So werden die Spielerinnen, der Trainerstab, Schiedsrichter(innen) sowie Funktionäre und Offizielle während des gesamten Turniers in Bewegung gehalten.



Toyota ist bereits seit 2020 Haupt- und Namenssponsor der Damen Basketball Bundesligen (DBBL) und stellt den Bundesligisten der beiden höchsten deutschen Spielklassen im Damen-Basketball sowie Trainern und Trainerinnen, Sportlerinnen und Repräsentanten exklusive Mobilitätsdienstleistungen zur Verfügung. (aum)



