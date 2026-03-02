Die Top Ten der Woche bei den Medien der Autoren-Union Mobilität

Wer ein Elektroauto kaufen will und nicht vorkonditioniert im Verkaufsraum steht, für den war die vergangene Woche verwirrend. Dass Lamborghini des Aus für den elektrischen Supersportler verkündet, kann er verkraften. Aber nun will ihn die EU per Bonus-Höhe veranlassen, nur E-Autos europäischen Ursprung zu wählen. Und in Österreich kauft die Polizei wieder Verbrenner. Ihre Elektro-Streifen hatten zu wenig Gepäckraum, zickten schon mal beim Laden an den seltenen Schnellladesäulen und konnten den bösen Buben nicht folgen. Trau, schau wem.

Von den 544.502 Texten wurden 22.170 als RTF- und 35.731 als PDF-Dateien heruntergeladen. Beim Auto-Medienportal waren dies die Top Ten:

1. E20: Der nächste Schritt an der Zapfsäule

2. Mazda rückt den 3er in den Blick

3. Der Countdown für den Cupra Raval beginnt

4. Audi RS 5: Verbrenner-Power mit Plus

5. Volvo EX60: Elektrischer Brückenschlag für den Bestseller

6. ZF produziert das 1,5-millionste Traxon-Getriebe

7. Mit vier PS und zwei Zylindern startete das Lkw-Zeitalter

8. Harley-Davidson hält dem Trike die Treue

9. Zurück zum Gewohnten

10. Lamborghini gibt auf: Kein Elektro-Sportwagen

Zusätzlich zu den 641.644 Fotos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen 6330 Videos als Downloads an unsere rund eine Million Leser und unsere Kollegen in den Redaktionen aus. Das Foto der Woche zeigt den Volkswagen Golf GTI Edition 50, das Video der Woche die Harley-Davidson CVO Street Glide 3 Limited. (aum)