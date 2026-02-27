Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Vorschau: Charmanter Renault und anhaltender Campingboom

aum – 27. Februar 2026

In unserem Praxistest widmen wir uns in der kommenden Woche dem Renault 5 E-Tech. Der Elektro-Kleinwagen im charmanten Retro-Design überzeugt vor allem in der Stadt durch seine handlichen Abmessungen. Die einfache Bedienung mit Google-basiertem Infotainment und das agile Fahrwerk zählen zu den weiteren Pluspunkten des Franzosen. Weniger schön ist dagegen das begrenzte Platzangebot im Fond, meint unser Autor Guido Borck.

Der Campingboom in Deutschland hält an. Die Übernachtungszahlen sind gegenüber 2024 im vergangen Jahr um 4,5 Prozent gestiegen. Ob das auch für die Neuzulassungen im Februar zutrifft, wird das Kraftfahrt-Bundesamt in der kommenden Woche in seiner Monatsbilanz melden.

Darüber hinaus versorgen wir Sie täglich mit weiteren Neuigkeiten aus der Auto- und Zweiradwelt sowie der Verkehrspolitik sowie anderen Themen rund um die Mobilität. (aum)

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Renault 5 E-Tech.

Renault 5 E-Tech.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Guido Borck

Download:

Ähnliche Artikel

Audi Q6 e-Tron Quattro und Autor Frank Wald.
Vorschau: Ein Hybrid, zwei Zweiräder und drei Elektriker
Hyundai Nexo.
Vorschau: Wasserstoff, Diesel für den Käfer und Frühlingserwachen
Ari 458 Pro.
Vorschau: Zwei Volvo, ein Nachfolger und ein strittiges Urteil
Dodge Charger mit Elektro-Antrieb.
Vorschau: Zwischen Dodge und Dacia, MG und Mitsubishi noch ein Ferrari
Nichts ist umsonst, auch das Wohnmobilreisen nicht.
Vorschau: Camper-Kosten und ein Benziner aus China

Audio

Autonews vom 25. Februar 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren