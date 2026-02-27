Vorschau: Charmanter Renault und anhaltender Campingboom

In unserem Praxistest widmen wir uns in der kommenden Woche dem Renault 5 E-Tech. Der Elektro-Kleinwagen im charmanten Retro-Design überzeugt vor allem in der Stadt durch seine handlichen Abmessungen. Die einfache Bedienung mit Google-basiertem Infotainment und das agile Fahrwerk zählen zu den weiteren Pluspunkten des Franzosen. Weniger schön ist dagegen das begrenzte Platzangebot im Fond, meint unser Autor Guido Borck.

Der Campingboom in Deutschland hält an. Die Übernachtungszahlen sind gegenüber 2024 im vergangen Jahr um 4,5 Prozent gestiegen. Ob das auch für die Neuzulassungen im Februar zutrifft, wird das Kraftfahrt-Bundesamt in der kommenden Woche in seiner Monatsbilanz melden.



Darüber hinaus versorgen wir Sie täglich mit weiteren Neuigkeiten aus der Auto- und Zweiradwelt sowie der Verkehrspolitik sowie anderen Themen rund um die Mobilität. (aum)



