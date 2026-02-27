TEASER: Der hat Raucher und das rechte Hinterteil im Blick

So darf ein Tag gerne beginnen: „Genießen Sie jeden Augenblick.“ Mit diesen Worten begrüßt der Maxus e-Terron 9 seinen Fahrer. Trotz fast drei Tonnen Leergewicht geht es dank 442 PS in unter sechs Sekunden von 0 auf 100 km/h. Das mächtige Elektro-Pick-up hat aber noch eine ganze Menge mehr auf Kasten. Dazu gehört auch ein „Rechtes Hinterteil“, wie es die Kamera nennt. Und Raucher hat das 5,50 Meter lange Ungetüm aus China ebenfalls im Blick. (aum/jri)