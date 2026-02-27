Zwölf Millionen Badewannen voll Kraftstoff weniger

Nach aktuellen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts waren zum 1. Januar dieses Jahres erstmals mehr als zwei Millionen rein elektrische betriebene Pkw in Deutschland angemeldet. 2.034.260 Zulassungen sind knapp 400.000 Autos mehr als vor einem Jahr. Datenexperten des Energieversorgers Eon haben berechnet, dass die E-Flotte jährlich knapp 1,8 Milliarden Liter fossilen Treibstoff einspart. Das entspricht 12 Millionen mit Benzin und Diesel gefüllten Badewannen.

„Mit Ökostrom beladen, sparen die heute zugelassenen E-Autos pro Jahr 5,5 Millionen Tonnen CO2 ein. Das entspricht der Menge Kohlenstoffdioxid, die gut 220 Millionen Bäume pro Jahr binden können“, rechnet Martin Endress, Chief Commercial Officer bei Eon Energie Deutschland und verantwortlich für das Kundengeschäft. Geladen mit dem deutschen Strommix liegt die Reduktion nach seinen Angaben bei 4,4 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid.

Knapp 200.000 Ladepunkte stehen E-Autofahrern im öffentlichen Raum mittlerweile zur Verfügung. dazu kommen hunderttausende privater Wallboxen und betriebliche Ladestationen. Im Rahmen des Deutschlandnetzes steuert Eon mehr als 1350 öffentliche Schnellladepunkte an über 170 neuen Standorten bei.



Durch flexibles oder bidirektionales Laden werden E-Autos perspektivisch auch zu einem elementaren Bestandteil des Energiesystems. Immer mehr Fahrzeugmodelle sind für diese Technologien ausgestattet. Eon und BMW haben kürzlich gemeinsam ein Vehicle-to-Grid-Programm Angebot aufgelegt. (aum)



