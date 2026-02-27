Citroën passt Leistungsangabe und Motorisierung an

Citroën passt mit Blick auf die neue Euro-7-Norm die Angabe der Systemleistung beim C5 Aircross Plug-in Hybrid an. Statt bislang 195 PS (143 kW) werden künftig 225 PS (166 kW) ausgewiesen. Technische Änderungen am Antrieb sind damit nicht verbunden. Anders bei Spacetourer und Jumpy. Der bisherige 2,0-Liter-Diesel wird durch einen neuen 2,2-Liter-Motor mit 180 PS (132 kW) und Automatikgetriebe ersetzt, der sein maximales Drehmoment von 400 Newtonmetern bereits ab 1500 Umdrehungen und damit deutlich früher zur Verfügung stellt. Er ist außerdem effizienter als der Vorgänger. Beim Campervan Holidays auf Basis des Sapcetourer gibt es alternativ auch eine 150-PS-Motorisierung (110 kW) mit Sechs-Gang-Handschaltung. (aum)









