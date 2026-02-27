Neuer Turbobenziner für Peugeot 208 und 2008

Peugeot führt beim 208 und 2008 einen neuen 1,2-Liter-Turbobenziner ein. Er ist mit einem Sechs-Gang-Schaltgetriebe verbunden und leistet 100 PS (74 kW). Der Peugeot 208 Turbo 100 kommt zu Preisen ab 24.480 Euro auf einen Normverbrauch von 5,1 Litern je 100 Kilometer, beim 4500 Euro teureren 2008 sind es 0,6 Liter mehr. Die Ventilsteuerung wurde im Rahmen der umfangreichen Modifikationen vom Zahnriemen auf eine wartungsarme Kette umgestellt. Der Zylinderkopf und die Kolben des 1,0-Liter-Dreizylinders wurden ebenso überarbeitet wie das Ansaugsystem und die Drosselklappe sowie das Thermomanagement. (aum)





