Leapmotor baut Händlernetz aus

aum – 27. Februar 2026

Leapmotor hat im vierten Quartal europaweit mehr als 17.000 Fahrzeuge verkauft. Damit erreichte die junge chinesische Marke, an der Stellantis beteiligt ist, einen EU29-Marktanteil bei Elektroautos von über zwei Prozent. Das Netz der Service- und Verkaufsstellen in der Region verdoppelte sich im vergangenen Jahr auf mehr als 800. Durch den Ausbau des Händlernetzes stellt das Unternehmen nach eigenen Angaben sicher, dass die meisten Kunden innerhalb von 25 Minuten Fahrzeit einen Leapmotor-Vertriebs- und Werkstattpartner erreichen.

In Deutschland kam Leapmotor im vergangenen Jahr auf insgesamt 7280 Neuzulassungen und erreichet damit einen Gesamtmarktanteil von 0,3 Prozent. (aum)

Leapmotor-Autohaus.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

