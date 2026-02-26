Fast 100 Motorjournalisten aus aller Welt haben abgestimmt: Oliver Zipse wird „World Car Person of the Year 2026“. Damit reiht sich der scheidende BMW-Chef in eine illustre Reihe von Persönlichkeiten ein, darunter Formel-1-Konstrukteur Adrian Newey, Toyota-Chef Akio Toyota und Top-Designer Luc Donckerwolke.

Zipse leitet den BMW-Konzern seit 2019 und wird noch bis Mai 2026 im Amt bleiben. Zu seinen wichtigsten Projekten zählt die „Neue Klasse“, eine Produktfamilie vollelektrischer Automobile, die in Technologie und Design als Durchbruch gelten darf. Zu seinen Verdiensten zählt jedoch auch das Bekenntnis zur Technologieoffenheit: Während andere Hersteller einen radikalen Schwenk zur Elektromobilität vollzogen haben, setzte BMW unter Zipse weiterhin auf einen intelligenten Mix aus Antrieben. Diese Strategie verschafft den Bayern jetzt einen enormen strategischen Vorsprung.



Oliver Zipse kommentiert die Auszeichnung so: „Es ist mir eine Ehre, zur World Car Person of the Year' 2026 ernannt worden zu sein. Für mich ist dies weit mehr als nur eine Auszeichnung für meine Amtszeit als Vorstandsvorsitzender von BMW: Es ist eine Anerkennung unseres strategischen Kurses und des Mutes, den wir bewiesen haben, um das größte Projekt der Unternehmensgeschichte – die Neue Klasse – voranzutreiben. Und was am wichtigsten ist: Es ist eine Auszeichnung für alle BMW-Mitarbeiter. Daher möchte ich all unseren Kollegen danken: für ihren Einsatz, ihre Leidenschaft und ihren Pioniergeist. Die Neue Klasse ist ein Paradebeispiel für die herausragenden Leistungen, die durch diese gemeinsame Anstrengung möglich werden.“



Die Jury der „World Car Awards“ besteht aus 98 führenden Motorjournalisten aus 33 Ländern. Am 1. April 2026 wird auf der Automesse in New York das „World Car of the Year“ bekanntgegeben. (aum)