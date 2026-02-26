Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Oliver Zipse wird „World Car Person of the Year“

aum – 26. Februar 2026

Fast 100 Motorjournalisten aus aller Welt haben abgestimmt: Oliver Zipse wird „World Car Person of the Year 2026“. Damit reiht sich der scheidende BMW-Chef in eine illustre Reihe von Persönlichkeiten ein, darunter Formel-1-Konstrukteur Adrian Newey, Toyota-Chef Akio Toyota und Top-Designer Luc Donckerwolke.

Zipse leitet den BMW-Konzern seit 2019 und wird noch bis Mai 2026 im Amt bleiben. Zu seinen wichtigsten Projekten zählt die „Neue Klasse“, eine Produktfamilie vollelektrischer Automobile, die in Technologie und Design als Durchbruch gelten darf. Zu seinen Verdiensten zählt jedoch auch das Bekenntnis zur Technologieoffenheit: Während andere Hersteller einen radikalen Schwenk zur Elektromobilität vollzogen haben, setzte BMW unter Zipse weiterhin auf einen intelligenten Mix aus Antrieben. Diese Strategie verschafft den Bayern jetzt einen enormen strategischen Vorsprung.

Oliver Zipse kommentiert die Auszeichnung so: „Es ist mir eine Ehre, zur World Car Person of the Year' 2026 ernannt worden zu sein. Für mich ist dies weit mehr als nur eine Auszeichnung für meine Amtszeit als Vorstandsvorsitzender von BMW: Es ist eine Anerkennung unseres strategischen Kurses und des Mutes, den wir bewiesen haben, um das größte Projekt der Unternehmensgeschichte – die Neue Klasse – voranzutreiben. Und was am wichtigsten ist: Es ist eine Auszeichnung für alle BMW-Mitarbeiter. Daher möchte ich all unseren Kollegen danken: für ihren Einsatz, ihre Leidenschaft und ihren Pioniergeist. Die Neue Klasse ist ein Paradebeispiel für die herausragenden Leistungen, die durch diese gemeinsame Anstrengung möglich werden.“

Die Jury der „World Car Awards“ besteht aus 98 führenden Motorjournalisten aus 33 Ländern. Am 1. April 2026 wird auf der Automesse in New York das „World Car of the Year“ bekanntgegeben. (aum)

Mehr zum Thema: , , , , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Oliver Zipse.

Oliver Zipse.

Photo: Auto-Medienportal.Net/BMW

Download:

Auto Shanghai 2025: BMW-Chef Oliver Zipse mit der Neuen Klasse.

Auto Shanghai 2025: BMW-Chef Oliver Zipse mit der Neuen Klasse.

Photo: BMW via Autoren-Union Mobilität

Download:

Oliver Zipse.

Oliver Zipse.

Photo: World Car Awards via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Chefdesigner Sangyup Lee am Hyundai Palisade.
Trendwende in New York
New York Auto Show 2023: die WCOTY-Trophäen.
World Car of the Year: Die Finalisten stehen fest
Kia EV9 und WCOTY-Juroren.
New York 2024: Doppelsieg für Kia bei den „World Car Awards“
Mitglieder der WCOTY-Jury in Paris.
World Car of the Year: 71 Juroren gehen an die Arbeit
Peter Schwerdtmann.
Peter Schwerdtmann erneut Juror beim Weltauto des Jahres

Audio

Autonews vom 25. Februar 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren