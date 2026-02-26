Mahle erhält CARA-Zertifizierung

Die Batterie-Diagnosefunktion E-Scan von Mahle hat die Zertifizierung Battery Health Check CARA approved erhalten. CARA (Car Remarketing Association Europe) ist der europäische Gebrauchtwagen-Händlerverband. Das Zertifikat bestätigt die zuverlässige Bewertung des Batteriezustands von Elektrofahrzeugen durch Mahle.

E-Scan ist als Standardfunktion auf den Diagnosegeräten Tech Pro und Connex installiert. Es liest Batterieparameter wie den Gesundheitszustand SOH (State of Health) direkt über die standardisierte EOBD-Schnittstelle (European On-Board Diagnostic) des Fahrzeugs aus und bewertet diese basierend auf den Original-Herstellerdaten. Das geschieht innerhalb von zwei Minuten und ohne aufwändige Testfahrten. Analysen zum Gesundheitszustand der Batterie sind unter anderem entscheidend für den Wiederverkaufswert von Gebrauchtwagen, da die Hochvoltbatterie bis zu 60 Prozent des Gesamtwerts ausmachen kann. (aum)





