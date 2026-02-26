Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Mahle erhält CARA-Zertifizierung

aum – 26. Februar 2026

Die Batterie-Diagnosefunktion E-Scan von Mahle hat die Zertifizierung Battery Health Check CARA approved erhalten. CARA (Car Remarketing Association Europe) ist der europäische Gebrauchtwagen-Händlerverband. Das Zertifikat bestätigt die zuverlässige Bewertung des Batteriezustands von Elektrofahrzeugen durch Mahle.

E-Scan ist als Standardfunktion auf den Diagnosegeräten Tech Pro und Connex installiert. Es liest Batterieparameter wie den Gesundheitszustand SOH (State of Health) direkt über die standardisierte EOBD-Schnittstelle (European On-Board Diagnostic) des Fahrzeugs aus und bewertet diese basierend auf den Original-Herstellerdaten. Das geschieht innerhalb von zwei Minuten und ohne aufwändige Testfahrten. Analysen zum Gesundheitszustand der Batterie sind unter anderem entscheidend für den Wiederverkaufswert von Gebrauchtwagen, da die Hochvoltbatterie bis zu 60 Prozent des Gesamtwerts ausmachen kann. (aum)


Weiterführende Links: Mahle-Presseseite

Mehr zum Thema: , , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Fahrzeugdiagnose mit Mahle Tech Pro 2.

Fahrzeugdiagnose mit Mahle Tech Pro 2.

Photo: Mahle via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Diagnosegerät Mahle Tech Pro mit Batteriediagnose.
Mahle ermöglicht freien Werkstätten Batteriediagnose an E-Autos
Input-Filter von Mahle für den Ersatzteilmarkt.
Mahle geht mit Hochvolt-Komponenten in den Ersatzteilmarkt
E-Health Charge von Mahle kombiniert die Batteriediagnose und das Laden mit Gleichstrom.
Mahle ist Partner der Elektromobilität
Pedelec-Nabenmotor X30 von Mahle.
Intelligenter E-Bike-Motor von Mahle
Rick Hendrick (Mitte) mit dem Honda NSX.
Elektroautos: US-Händler spricht Klartext

Audio

Autonews vom 25. Februar 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren