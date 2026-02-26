Leapmotor steigt ins Tischtennis ein

Nach der Tischtennis-Aktivierungsaktion auf der IAA Mobility in München im vergangenen Jahr hat Leapmotor nun eine Kooperation mit dem Deutschen Tischtennis Bund (DTTB) geschlossen. Ziel ist es, die schnellste Rückschlagsportart der Welt zu stärken. Das Engagement bezieht sich sowohl auf die Nachwuchsarbeit als auch auf nationale Großveranstaltungen. Die chinesische Elektromarke des Stellantis-Konzerns erhofft sich davon auch, neue Kunden zu gewinnen.

Erste gemeinsame Schritte sind die Beteiligung von Leapmotor an den „mini-Meisterschaften“ und den gemeinsamen deutschen Meisterschaften von Profis und Amateuren, den sogenannten Deutschen Tischtennis-Finals (TT-Finals), die vom 4. bis 7. Juni in Erfurt stattfinden. Die „mini-Meisterschaften” sind ein etabliertes Turnierformat für junge Tischtennis-Anfängerinnen und -Anfänger, an dem insgesamt bereits mehr als 1,5 Millionen Kinder teilgenommen haben. Die 36 besten Mädchen und Jungen qualifizieren für das Bundesfinale, das in diesem Jahr vom 12. bis 14. Juni im niedersächsischen Misburg (Niedersachsen) stattfindet.



In der TTBL (Tischtennis Bundesliga) wird Leapmotor auch bei Top-Events wie dem TTBL-Finale um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft präsent sein. Zudem wird die Marke auch bei myTischtennis.de, der größten Spielercommunity, sichtbar sein, etwa im Umfeld des Sommer-Team-Cups für Amateur-Mannschaften.



Besiegelt wurde die Partnerschaft am Rande der vom deutschen Rekord-Meister Borussia Düsseldorf ausgerichteten Preview zum Hollywood-Blockbuster „Marty Supreme“ mit der deutschen Tischtennis-Ikone Timo Boll. Der offizielle Botschafter des deutschen Tischtennis spielt in dem Film eine kleine Nebenrolle.



Tischtennis gehört zu den beliebtesten Sportarten in Deutschland. Laut Daten des DTTB zählt der Tischtennis-Sport in Deutschland aktuell rund 16 Millionen Fans und Interessierte. Im offiziellen Spielbetrieb sind rund 542.000 Spielerinnen und Spieler organisiert. Hinzu kommen etwa drei Millionen Freizeitspieler. (aum)



