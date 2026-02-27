Mercedes-Benz Vans bringt Sondermodelle

Vor 130 Jahren stellte Carl Benz den ersten Lkw der Welt vor. Als Anderthalb-Tonner geht er aber ebenso gut auch als weltweit erster Transporter durch. Mercedes-Benz Vans jedenfalls feiert den Jahrestag mit Sondermodellen von Vito und Sprinter. Sie bieten ein speziell für die Anforderungen ihrer künftigen Nutzer konzipiertes Ausstattungspaket. Es ergänzt die Grundkonfigurationen der einzelnen Fahrzeuge um häufig gewählte Optionen.

Der Vito Base Edition bietet zu Brutto-Preisen ab 32.591 Euro zusätzlich einen Holzboden im Laderaum, einen 70-Liter-Tank, Smartphoneintegration und die Beifahrerdoppelsitzbank, beim e-Vito Base Edition sind es die Komfort-Dachbedieneinheit, Navigationssystem und Komfortsitze sowie für die 85-kW-Motorisierung noch die 80-kW-Schnellladefunktion. Der Sprinter Base Edition (ab 36.747 Euro) verfügt als Extras über das Laderaumpaket und die Smartphoneintergration, bei e-Sprinter kommt das Navigationssystem hinzu. (aum)