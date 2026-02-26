Logo Auto-Medienportal
Eine besondere Trainingsfahrt beim FC Barcelona

aum – 26. Februar 2026

Eine Trainingseinheit der besonderen Art erlebten einige Stars des FC Barcelona: Sie durften mit einer getarnten Vorserienversion des Cupra Raval einige Runden drehen. Frenkie de Jong, Pedri, Ferran Torres, Roony Bardghji, Alejandro Balde und Lamine Yamal testeten das neue Modell, das am 9. April seine Weltpremiere feiert, auf Stadtkursen rund um die Einrichtungen des Fußballclubs. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um die künftige Spitzenversion VZ mit Dinamica-Schalensitzen und 19-Zoll-Leichtmetallfelgen in Kupferfarbe.

Cupra ist seit 2019 offizieller Automobil- und Mobilitätspartner des FC Barcelona. (aum)


Frenkie de Jong vom FC Barcelona am getarnten Cupra Raval.

Superstar Lamine Yamal am noch getarnten Cupra Raval.

Alejandro Balde, Linksverteidiger des FC Barcelona, am noch getarnten Cupra Raval.

Pedri (l.) und Ferran Torres vom FC Barcelona waren mit einem getarnten Vorserienfahrzeug des Cupra Raval unterwegs.

Cupra ist Automobil- und Mobilitätspartner des FC Barcelona.

