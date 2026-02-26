Eine besondere Trainingsfahrt beim FC Barcelona

Eine Trainingseinheit der besonderen Art erlebten einige Stars des FC Barcelona: Sie durften mit einer getarnten Vorserienversion des Cupra Raval einige Runden drehen. Frenkie de Jong, Pedri, Ferran Torres, Roony Bardghji, Alejandro Balde und Lamine Yamal testeten das neue Modell, das am 9. April seine Weltpremiere feiert, auf Stadtkursen rund um die Einrichtungen des Fußballclubs. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um die künftige Spitzenversion VZ mit Dinamica-Schalensitzen und 19-Zoll-Leichtmetallfelgen in Kupferfarbe.

Cupra ist seit 2019 offizieller Automobil- und Mobilitätspartner des FC Barcelona.






