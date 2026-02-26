Ein Airbus A 380 fliegt als XXL-Kranich

Zum 100-jährigen Bestehen der Lufthansa bekommt nun auch das größte Passagierflugzeug der Welt ein blaues Sonderdesign. Gestern Abend landete der Airbus A 380 unter der Flugnummer LH 9901 in München. Er war im irischen Shannon gestartet, wo er zuvor mit XXL-Kranich sowie den Schriftzügen „1926 | 2026“ und „100“ lackiert worden war.

35 Beschäftigte arbeiteten exakt 34 Tage an dem Airbus. Sie trugen den 47 Meter langen stilisierten Kranich auf und lackierten dabei insgesamt über 4000 Quadratmeter Fläche. Das sind umgerechnet etwa 16 Tennisplätze. Der Airbus mit der Kennung D-AIMH wird ab März den regulären Liniendienst aufnehmen.



Der A 380 ist das vierte Flugzeug in dem Jubiläumsdesign. Anfang des Monats landete bereits ein frisch lackierter blauer Airbus A 350-900 in München. Auch eine Boeing 787-9 und ein Airbus A 320 neo, beide mit ihrer Heimatbasis in Frankfurt, sind in den „100 Jahre-Farben“ unterwegs. Morgen wird noch ein weiterer A 320 neo mit XXL-Kranich in München erwartet. In den nächsten Wochen werden dann noch eine Boeing 747-8 und ein A 350-1000 folgen.



Die Flugzeuge erhalten das Sonderdesign entweder im Rahmen einer turnusgemäßen Erneuerung der Lackierung oder, im Falle von Neuauslieferungen, als Erstlackierung ab Werk. Dadurch entstehen nur geringe Zusatzkosten für den speziellen Farbauftrag. (aum)



