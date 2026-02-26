Stellantis fährt Milliarden-Verlust ein

Bei einem Rückgang des Netto-Umsatzes um zwei Prozent auf 153,5 Milliarden Euro hat Stellantis im vergangenen Jahr einen Netto-Verlust von 22,3 Milliarden Euro verbucht. Er resultiert zum größten Teil aus der Kehrtwende in der Elektrostrategie insbesondere in den USA. Der Konzern bleibt ab er zuversichtlich, denn insbesondere in der zweiten Jahreshälfte kehrte Stellantis zum Wachstum zurück. So legten die Auslieferungen von Juli bis Dezember um elf Prozent resp. 277.000 Fahrzeuge auf 2,8 Millionen Einheiten zu. Vor allem das zuletzt schwächelnde Amerika-Geschäft zog um über ein Drittel an. Der Netto-Umsatz des Konzerns stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum in der zweiten Jahreshälfte um zehn Prozent. (aum)









