Ducati erneuert die Desert X

Rund um den neuen 890-Kubik-Motor und den Monocoque-Rahmen hat Ducati die vor fünf Jahren präsentierte Desert X komplett erneuert. In die Entwicklung der zweiten Modellgeneration flossen auch die Rückmeldungen der Kunden und aus den Rallye-Einsätzen ein.

Die Ducati Desert X leistet auch mit dem neuen und leichteren V2 weiterhin 110 PS (81 kW). Auch das maximale Drehmoment bleibt mit 92 Newtonmetern unverändert, liegt aber gleichmäßiger und über einen breiteren Bereich an. Das speziell abgestimmte Getriebe verfügt über kürzere Übersetzungen für die ersten vier Gänge sowie über einen längeren sechsten Gang. Der neue Ducati Quick Shift 2.0 ermöglicht direktere und präzisere Gangwechsel.



Der segmentweit einzigartige und eigens für die Ducati entwickelte Monocoque-Rahmen nutzt den Motor als tragendes Element und fungiert zugleich als Airbox. Das reduziert das Gewicht bei gleichzeitig höherer Rahmensteifigkeit. Die neue Position der Airbox erleichtert zudem den Luftfilterwechsel. Die neue Desert X verfügt über eine Hinterradaufhängung mit progressiver Umlenkung und eine Gabel mit getrennten hydraulischen Einstellmöglichkeiten an beiden Holmen.



Das neue Ergonomiedreieck entstand durch nach hinten versetzte Fußrasten sowie nach vorn verlegte Sitzbank und Lenker. Das Ergebnis ist eine aktivere Fahrerhaltung, die sportliches Fahren und Kontrolle im Gelände verbessert. Der neue 18-Liter-Kraftstofftank aus Polymer ist schlanker und leichter und unterstützt Bewegungen im Sattel und hat Crashpads. Er ist außerdem sehr tief platziert und senkt so den Schwerpunkt des Motorrads. Die Seitenteile sind auf Körperbewegungen abgestimmt und besitzen eine griffige Oberfläche, die Halt und Fahrgefühl verbessert und das Fahren im Stehen erleichtert. Im Zubehörprogramm gibt es unter anderem einen acht Liter fassenden hinteren Zusatztank.



Der vordere Kotflügel ist im Vergleich zum Vorgängermodell höher positioniert. Dadurch entsteht mehr Abstand zum Reifen, sodass Schlamm und Schmutz im anspruchsvollen Gelände besser passieren können, ohne sich festzusetzen oder das Vorderrad zu blockieren. Einen Lenkungsdämpfer hat die Desert X ebenfalls.



Als Informationszentrale dient ein neues, umfangreicheres 5-Zoll-TFT-Farbdisplay mit einer Auflösung von 800 × 480 Pixeln dargestellt. Das horizontal angeordnete Cockpit mit serienmäßiger Utility-Bar schafft Platz im oberen Verkleidungsbereich für Navigationsgeräte und verbessert die Sicht auf den Bereich direkt vor dem Motorrad – hilfreich beim stehenden Fahren im Gelände. Die neue Desert X hat eine Sitzhöhe von 880 Millimetern, die mit tiefer Sitzbank und Tieferlegungs-Kit um vier Zentimeter reduziert werden kann. Mit an Bord sind auch zwei USB-Anschlüsse.



Die Sechs-Achsen-Sensorik erkennt Roll-, Nick- und Gierbewegungen in Echtzeit und ermöglicht präzise Eingriffe des vierstufigen Kurven-ABS, der Traktions- und Wheelie-Kontrolle sowie der Engine Brake Control. Alle Systeme sind in mehreren Stufen einstellbar und können an sportliche Fahrweise, Straßen- oder Offroad-Betrieb sowie Touring-Einsatz angepasst werden. Es gibt sechs vordefinierte Riding Modes, die aber auch den individuellen Bedürfnissen angepasst werden können.



Erhältlich ist die Ducati Desert X ab April zum Preis von 16.735 Euro und auch als 48-PS-Version (35 kW). Das Trockengewicht liegt bei 209 Kilogramm. (aum)

