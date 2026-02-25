Logo Auto-Medienportal
Mit Hyundai fit für den Frühling

aum – 25. Februar 2026

Mit dem Ende des Winters und dem Beginn der milderen Jahreszeit bietet Hyundai einen Fahrzeugcheck sowie saisonale Services und Zubehör an. Im Rahmen der Frühjahrsaktion vom 1. März bis zum 31. Mai 2026 werden Komponenten wie Bremsen, Beleuchtung, Bereifung und das Klimasystem überprüft.

Neben Wartungsleistungen wie Räderwechsel inklusive optionaler Einlagerung oder einer Frischekur für die Klimaanlage mit Desinfektion und Aktivkohlefilter können Kunden sich auch nach praktischem Originalzubehör vom Fahrradträger für die Anhängerkupplung über Kofferraumtrenngitter bis zu Dachboxen für den nächsten Ausflug oder Urlaub umschauen. Ergänzend stehen auch Produkte wie mobile Wallboxen oder Dashcams zur Verfügung.

Mit steigenden Temperaturen wächst auch wieder das Risiko von Marderschäden im Motorraum. Zur Vorbeugung bieten die Hyundai Servicepartner Lösungen an, die entweder mit Ultraschall oder kurzen elektrischen Impulsen arbeiten und die Tiere effektiv fernhalten sollen. Entsprechende Systeme sind ab rund 95 Euro zuzüglich Einbau erhältlich. Unabhängig davon empfiehlt es sich, den eigenen Versicherungsschutz zu prüfen, da nicht jede Kfz-Police Marderschäden vollständig abdeckt. (aum)

Bilder zum Artikel
Räderwechsel in einer Hyundai-Werkstatt.

Räderwechsel in einer Hyundai-Werkstatt.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Originalzubehör von Hyundai.

Originalzubehör von Hyundai.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Originalzubehör von Hyundai.

Originalzubehör von Hyundai.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Originalzubehör von Hyundai.

Originalzubehör von Hyundai.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Marderbiss.

Marderbiss.

Photo: Auto-Medienportal.Net/Hyundai

