ZF produziert das 1,5-millionste Traxon-Getriebe

aum – 25. Februar 2026

Bei ZF ist am Stammsitz in Friedrichshafen das 1,5-millionste Getriebesystem Traxon für schwere Lkw produziert worden. Es wird seit 2014 in Deutschland, China und Brasilien gefertigt. Im vergangenen Jahr wurde die weiterentwickelte Generation Traxon 2 vorgestellt, die neben besseren Schaltvorgängen auch zu einer Verbrauchsreduzierung beiträgt. Der Einsatz erfolgt in schweren Lkw und Reisebussen sowie in Sonderanwendungen wie Kranfahrzeugen. Mit der Neuentwicklung Traxon 2 Hybrid arbeitet ZF bereits an der nächsten Evolutionsstufe und weiteren CO2-Einsparungen, da es auch den rein elektrischen Fahrbetrieb ermöglicht. (aum)

Bilder zum Artikel
Das weltweit 1,5-millionste Traxon-Getriebe lief am ZF-Standort Friedrichshafen vom Band (hier das beteiligte Team aus Entwicklung und Produktion).

Photo: ZF via Autoren-Union Mobilität

Lkw-Getriebe Traxon 2 von ZF.

Photo: ZF via Autoren-Union Mobilität

Lkw-Getriebe Traxon 2 Hybrid von ZF.

Photo: ZF via Autoren-Union Mobilität

