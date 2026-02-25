ZF produziert das 1,5-millionste Traxon-Getriebe

Bei ZF ist am Stammsitz in Friedrichshafen das 1,5-millionste Getriebesystem Traxon für schwere Lkw produziert worden. Es wird seit 2014 in Deutschland, China und Brasilien gefertigt. Im vergangenen Jahr wurde die weiterentwickelte Generation Traxon 2 vorgestellt, die neben besseren Schaltvorgängen auch zu einer Verbrauchsreduzierung beiträgt. Der Einsatz erfolgt in schweren Lkw und Reisebussen sowie in Sonderanwendungen wie Kranfahrzeugen. Mit der Neuentwicklung Traxon 2 Hybrid arbeitet ZF bereits an der nächsten Evolutionsstufe und weiteren CO2-Einsparungen, da es auch den rein elektrischen Fahrbetrieb ermöglicht. (aum)