Kraftstoffpreise so hoch wie zuletzt 2024

Die Sorge vor einem neuen Krieg im Nahen Osten hat Rohöl in den vergangenen Tagen spürbar verteuert. Das spüren Kraftfahrer an den höheren Kraftstoffpreisen. Die aktuelle Auswertung des ADAC ergibt gegenüber der Vorwoche einen Anstieg von 1,8 Cent je Liter Super E10. Er kostet im bundesweiten Mittel 1,776 Euro. Noch deutlicher verteuerte sich Diesel: Ein Liter kostet derzeit im Schnitt 1,740 Euro – ein Plus von 2,9 Cent. Benzin war letztmalig im Juli 2024 so teuer wie zurzeit, Diesel im April 2024. Damals lag der Rohölpreis jedoch noch deutlich höher und notierte der Euro im Vergleich zum US-Dollar schwächer. (aum)





