Renault bringt neue Technik in seine Topmodelle

aum – 25. Februar 2026

Zum Start in das neue Modelljahr erhalten die Renault-Modelle Austral, Espace und Rafale Technik-Upgrades und neue Ausstattungsmerkmale. Als einer der ersten Automobilhersteller führt die Marke ein kabelloses Smartphone-Ladegerät nach Qi2-Standard (Magsafe auf dem i-Phone) ein. Die Magnetring-Technologie ermöglicht schnelleres Laden. Auch Smartphones der vorherigen Generation, die kabelloses Laden erlauben, können über das neue Ladegerät aufgeladen werden, indem einfach eine magnetische Handyhülle oder ein magnetischer Ring hinzugefügt wird. Im Rahmen eines Over-the-Air-Updates hält Gemini, der KI-Assistent von Google, Einzug in die Renault-Topmodelle und ersetzt Google Assistant.

Für die Nutzung der In-Car-Apps über das Open-R-link-Infotainmentsystem ist jetzt ein umfangreiches Datenpaket inklusive: Kunden erhalten drei Jahre lang (oder bis zum Ende ihres Fahrzeugleasingvertrags von Mobilize Financial Services) 2 GB kostenlose Daten pro Monat, um die von Google Play heruntergeladenen Apps zu nutzen. Damit sind beispielsweise 40 Stunden Musik-Streaming in Standardqualität oder bis zu drei Stunden Video-Streaming möglich. Da die Apps und Daten in das Infotainmentsystem des Fahrzeugs integriert sind, ist die Nutzung des Smartphones während der Fahrt nicht erforderlich.

Den bisherigen „Perso”-Modus ersetzt Renault bei Austral, Espace und Rafale durch den neuen „Smart”-Modus. Er wechselt je nach Fahrstil automatisch zwischen den verschiedenen Fahrmodi, etwa beim Überholen in den Sport- und bei langsamen Fahrten durch eine Ortschaft in den Eco-Modus.

Die Modellpflege bei Austral und Espace komplettiert die neue Karosseriefarbe „Schiefer-Blau Satiniert“, der Rafale erhält innen eine neue elegante Polsteroption aus schwarz beschichtetem Textil mit genarbter Oberfläche (TEP). (aum)

Bilder zum Artikel
Renault Austral.

Renault Austral.

Photo: Yannick Brossard/DPPI via Autoren-Union Mobilität

Renault Espace.

Renault Espace.

Photo: Antoine Thomas/Cétadi via Autoren-Union Mobilität

Renault Rafale.

Renault Rafale.

Photo: Clément Choulot/DPPI via Autoren-Union Mobilität

