Ikonen, Physik und arktische Kälte

aum – 27. Februar 2026

Überheblichlichkeit oder doch nur Dummheit? Diese Frage stellt sich automatisch, angesichts einer Gerichtsbarkeit, die Naturgesetze missachtet. Motorexperte Prof. Thomas Koch sieht die Physik verspottet durch ein Urteil zum Diesel. Wenn das Bestand hat, werden viele Millionen Diesel stehen. Von Selbstzündern wollte der GTI-Fahrer vor 50 Jahren nichts wissen, aber heute gern davon erzählen. Das sind nur zwei Themen aus der neuen Auslese von „Auto-Motive“ für den Februar.

Der GTI ist nur eine der automobilen Ikonen, mit denen sich „Auto-Motive“ in diesem Monat befasst. Der GTI wird 50 und kein bisschen weiser. Dafür verschwinden die ersten Elektro-Ikonen. Musk stellt zwei seiner ersten Modelle ein, darunter den angebeteten Model S. Im Elektro-Musterland Norwegen stellten sie wieder die Frage, ob ein Elektroauto erfrieren kann – angesichts der Klimaerwärmung vielleicht bald eine überflüssige Frage, weil das Elektroauto den Wandel allein nicht bremsen kann. Kontroverse, relevante und amüsante Themen mehr finden sich in der aktuellen Ausgabe. (aum)

Bilder zum Artikel
Februar-Ausgabe Auto-Motive, 2026

Februar-Ausgabe Auto-Motive, 2026

Photo: Autoren-Union Mobilität

