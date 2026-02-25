GWM bringt einen weiteren Haval

Great Wall Motor erweitert sein Modellprogramm um einen weiteren Haval. Der Jolion Pro ist ein Kompakt-SUV mit 1,5-Liter-Benzinmotor und 177 PS (130 kW) sowie Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Er beschleunigt in 7,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und ist bis zu 190 km/h schnell. Serienmäßig an Bord sind eine 360-Grad-Kamera und ein Panorama-Glasschiebedach.

Erhältlich ist der Haval Jolion Pro in zwei Ausstattungsstufen zu Preisen ab 24.990 Euro. Zur Markteinführung gibt es ein Finanzierungsmodell mit einem Aktionsrabatt von 2200 Euro. Damit reduziert sich der Einstiegspreis auf 22.790 Euro, die höherwertige Ausführung Luxury gibt es damit für 24.990 Euro, dem regulären Einstiegspreis des Grundmodells. Auf dieser Basis ist das kompakte SUV bei 6000 Euro Anzahlung ab 159 Euro monatlich finanzierbar. Das Angebot gilt bis Ende Juni. GWM gibt fünf Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung. (aum)

