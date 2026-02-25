Logo Auto-Medienportal
Mini feiert mit etwas Verspätung

aum – 25. Februar 2026

Mit einem Sondermodell und etwas Verspätung für den runden 60. Jahrestag feiert Mini den Sieg von Timo Mäkinen und Beifahrer Paul Easter bei der Rallye Monte Carlo im Jahr 1965. Die „1965 Victory Edition“ ist für den John Cooper Works (auch als Electric) und den Cooper S erhältlich. Lackiert sind die Fahrzeuge in Chili Red mit weißen Rallye-Zierstreifen, in die auch das Nummernschild des Siegerfahrzeugs eingeprägt ist. Ein weißer „52“- Schriftzug an der Fahrzeugseite erinnert an die Startnummer des historischen Cooper S von 1965. Das Dach ist in Glaced White ausgeführt und optional auch als Panoramaglasdach erhältlich. Die C-Säule schmückt ein „1965“ Sticker.

Bereift ist das Editionsmodell mit 18-Zoll-Leichtmetallrädern. Dazu kommen editionsspezifische Radnaben- und Ventilabdeckungen. Die rot-schwarzen Einstiegsleisten tragen einen weißen „1965“-Schriftzug, der sich auch im Interieur wiederfindet. Jedes Modell verfügt außerdem über eine Widmung in der Türinnenseite, die Informationen der damaligen Rallye widerspiegelt. Der Innenraum ist in Anthrazit und Rot gehalten. Die damalige Startnummer „52“ ziert die Schlüsselkappe. (aum)


Bilder zum Artikel
