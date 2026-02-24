Logo Auto-Medienportal
Opel öffnet die Werkstore in Kaiserslautern

24. Februar 2026

Opel veranstaltet am 20. Juni 2026 in Kaiserslautern ein Werksfest. Der Standort feiert sein 60-jähriges Bestehen. Eingeladen sind die Mitarbeiter, deren Familien und Freunde sowie alle Fans der Marke. Wer nicht bei Opel arbeitet, der hat bei einer Werksführung die Gelegenheit, einmal hinter die Kulissen des Presswerksund der Komponentenfertigung zu schauen. Von Kaiserslautern aus werden mehr als 20 Stellantis-Werke in Europa beliefert. In über 30 Modellen von sieben Konzernmarken stecken Bauteile aus Kaiserslautern.

Die Besucher können außerdem die aktuellen Modelle vor Ort erleben und auch eine Probefahrt unternehmen. Außerdem bringt Opel Classic einige besondere automobile Schätze von Rüsselsheim zur Oldtimerausstellung nach Kaiserslautern. Darüber hinaus wird es ein Kinder- und Familienprogramm, Live-Musik und Verpflegung vor Ort geben.

Als offizieller „Herz-der-Pfalz“-Partner engagiert sich Opel auch beim 1. FC Kaiserslautern mit Aktivitäten rund um Jugendsport, Frauenfußball und im E-Sport. So ist der Automobilhersteller in der Rückrunde der laufenden Fußballsaison auch neuer Hauptpartner von „Rote Teufel E-Sport“. Gemeinsam wollen Opel und „Rote Teufel E-Sport“ Akzente im digitalen Wettbewerbsumfeld setzen, neue Zielgruppen begeistern und das Interesse an Ausbildungsprogrammen bei Opel und im Mutterkonzern Stellantis wecken. (aum)

Opel-Werk Kaiserslautern.

Opel-Werk Kaiserslautern.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Opel-Werk Kaiserslautern.

Opel-Werk Kaiserslautern.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Opel-Werk Kaiserslautern.

Opel-Werk Kaiserslautern.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Opel-Werk Kaiserslautern.

Opel-Werk Kaiserslautern.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Opel-Werk Kaiserslautern.

Opel-Werk Kaiserslautern.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

