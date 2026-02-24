Lamborghini gibt auf: Kein Elektro-Sportwagen

Aus für den elektrischen Supersportler Lanzador. Lamborghini -Chef Stephan Winkelmann erklärte gegenüber der „Times“, das die Nachfrage nach einem elektrischen Sportwagen „nahe null“ liege. In die Entwicklung eines reinen Elektroautos zu investieren, wenn Markt und Kundschaft dafür bisher nicht bereit sind, sei ein teures Hobby, sagte er. Die Entscheidung soll schon Ende des vergangenen Jahres gefallen sein. Winkelmann kündigte in dem Interview an, Lamborghini werde auf Plug-in-Hybride setzen und „so lange wie möglich“ Verbrennungsmotoren anbieten.

Lamborghini gehört zu Audi und ist damit Teil des Volkswagen-Konzerns. Das Unternehmen lieferte im Jahr 2025 mehr als 10.000 Fahrzeuge aus – so viele wie nie zuvor. Die wichtigsten Absatzmärkte sind Europa und der Nahe Osten. Bis zum Jahr 2030 sollen alle angebotenen Modelle bei Lamborghini Plug-in-Hybride sein. (aum)

