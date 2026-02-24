Logo Auto-Medienportal
Kia Care deckt die Wartungskosten ab

aum – 24. Februar 2026

Wer einen neuen Kia kauft, kann ab sofort das neue Wartungspaket Kia Care mitbestellen, das in Kooperation mit Real Garant angeboten wird. Es deckt sämtliche Kosten für Teile, Lohn und Flüssigkeiten der regulären Fahrzeugwartung ab. Reparaturen und Verschleißteile sind nicht inbegriffen. Kia Care kann mit individuellen Vertragslaufzeiten von einem bis sieben Jahren (bzw. 15.000 bis 105.000 Kilometer je nach Modell). Kia Care ist nicht an einen bestimmten Händler gebunden, sondern kann in jeder teilnehmenden Vertragswerkstatt genutzt werden. Das Wartungspaket gilt für das Fahrzeug und geht im Fall eines Verkaufs auf den neuen Eigentümer über.

Bei Kia Care ist die originale Mobilitätsgarantie, die Kia beim Neuwagenkauf für zwei Jahre gewährt, über die gesamte Vertragslaufzeit inbegriffen. Sie umfasst unter anderem Leistungen wie die Übernahme der Kosten für Hotel, Mietwagen und Heim- oder Weiterreise, den Versand von Ersatzteilen und den Rücktransport des nicht instandgesetzten Fahrzeugs. Gebucht werden kann das Wartungspaket direkt beim Kauf oder auch noch nachträglich, spätestens vor dem ersten Service.

Kunden haben die Wahl zwischen einer Einmalzahlung, die sich zum Beispiel beim Barkauf anbietet, und monatlichen Raten (bei null Prozent Zinsen), die sich mit den Finanzierungsraten für das Auto kombinieren lassen. (aum)

Weiterführende Links: Kia-Presseseite

Bilder zum Artikel
Wartungsarbeiten an einem Kia.

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

Download:

