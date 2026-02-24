Logo Auto-Medienportal
Cupra engagiert sich für den Kurzfilm

aum – 24. Februar 2026

Der Gewinner des von Cupra unterstützten Kurzfilmwettbewerbs „The Dream Makers“ bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin stehen fest. Der Preis geht an den Briten Alfie Barker, der nun die Möglichkeit hat, seinen Kurzfilm „The Zebra“ zu produzieren und auf die große Leinwand zu bringen. Die Jury vergab außerdem eine besondere Auszeichnung an das Projekt „Day One“ von Renis Hyka aus Albanien, der ebenfalls Unterstützung für die Produktion seines Projekts erhalten wird.

„The Zebra“ ist inspiriert von einer wahren Geschichte und zeigt, wie Andrew so von Zebras besessen ist, dass er seine Mutter davon überzeugt, ein echtes Zebra in ihrem Haus zu halten. „Day One“ (Dita e parë) ist die Geschichte eines Paares, das keine Kinder bekommen kann und sich dem Tag stellt, an dem es endlich zu Eltern wird.

Der Wettbewerb „The Dream Makers“ wurde von Cupra als Automobilpartner der Veranstaltung gemeinsam mit der Berlinale, Berlinale Talents und Studio Babelsberg ins Leben gerufen. Er fand zum zweiten Mal statt. Der Jury gehörten Markenchef Ignasi Prieto, Filmregisseur und Markenbotschafter J. A. Bayona, Schauspieler Daniel Brühl, Berlinale-Direktorin Tricia Tuttle und Marcus Loges, Produzent und Geschäftsführer von Studio Babelsberg Motion Pictures, an. (aum)


Siegerehrung des Kurzfilmwettbewerbs „The Dream Makers“ im Rahmen der Berlinale 2026 (von links): Filmregisseur und Cupra-Markenbotschafter J. A. Bayona und Marcus Loges (Produzent und Geschäftsführer von Studio Babelsberg Motion Pictures) mit den beiden Gewinnern Renis Hyka und Alfie Barker sowie Ignasi Prieto (Chief Brand Officer Cupra).

Photo: Cupra via Autoren-Union Mobilität

