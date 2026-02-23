Logo Auto-Medienportal
Ein Abend mit Harley-Davidson

aum – 23. Februar 2026

Auch in diesem Jahr werden wieder die „Harley-Davidson Nights“ stattfinden. Am Freitag, 20. März, öffnen viele Händler in Europa ihre Türen für einen Abend mit Live-Entertainment, Essen und Trinken und natürlich den Motorrädern des Modelljahrs 2026. Je nach Standort umfasst die Neuheitenschau unterschiedliche Fahrzeuge. Einzelheiten findet Interessenten unter Harley-Davidson.com. Zudem sind die Harley Nights der Auftakt zum Voting für den „H-D Music Contest“, der Nachwuchsbands Bands die Möglichkeit eines Auftritts bei einem der H-D-Festivals in Europa eröffnet. (aum)



Am 20. März finden europaweit bei den Händlern wieder die „Harley-Davidson Nights" statt.

