Cupra packt noch einmal 25 PS drauf und steigert die Leistung des Leon VZ auf 325 PS (239 kW). Das Kompaktmodell mutiert damit in der Limousinenausführung zum bislang stärksten Leon mit Frontantrieb. Damit beschleunigt der Leon VZ in 5,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h und bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 270 km/h (VZ Extreme). Das maximale Drehmoment beträgt 420 Newtonmeter.

Der neue Motor kommt im VZ und VZ Extreme sowie in der Black Edition und der Tribe Edition zum Einsatz. Er wird nur wenige Monate lang erhältlich sein. Die Preisliste beginnt bei 50.585 Euro. Das sind 1300 Euro mehr als für die bisherige Version mit 300 PS (221 kW). (aum)



