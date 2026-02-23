VW Bulli als Shuttle für unterschiedliche Ansprüche

Volkswagen bietet die beiden Bulli-Typen Caravelle und Transporter Kombi als spezielle Shuttle-Ausführung an. In Kooperation mit dem deutschen Aufbauhersteller AMF-Bruns stehen drei Varianten zur Wahl: Shuttle DIN, Shuttle Flex und Shuttle Comfort. Das Spektrum der Konfigurationen reicht vom Acht-Sitzer mit kurzem Radstand bis hin zum Hotel- und VIP-Fahrzeug mit langem Radstand und Einzelsitzen im Fond. Sie werden mit allen üblichen Motorisierungen angeboten.

Den VW Transporter Kombi Shuttle DIN gibt es netto ab 45.415 Euro. Er verfügt in der Grundkonfiguration als 8-Sitzer über drei Einzelsitze in der zweiten und eine Dreier-Sitzbank in der hintersten Reihe. Wahlweise gibt es zwei oder drei Sitze vorne sowohl auf Wunsch auch den verlängerten Radstand. Das Modell ist mit robusten Materialien für eine höhere Beanspruchung ausgelegt. Die Sitze im Fond können geklappt (Lehnen) oder gewickelt werden. Eine feste oder optional elektrisch ausfahrbare Trittstufe erleichtert den Ein- und Ausstieg. Serienmäßige Dachblinker optimieren die Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Für knapp 1200 Euro mehr gibt es den Shuttle DIN auch als Caravelle.



Shuttle Flex (ab 53.454 Euro netto) und Shuttle Comfort gibt es nur als Caravelle mit zwei Einzelsitzen vorn und stets mit langem Radstand. Der Flex mit einem Aluminium-Systemboden und Schienen für fünf bis sieben Einzelsitze mit rechter Armlehne sowie Sitzplatzerkennung ausgestattet. Auf Wunsch gibt es auch hier eine Trittstufe und Dachblinker. Ab netto 61.752 Euro gibt es den VW Caravelle Shuttle Comfort. Sein Systemboden gilt als leichtester weltweit und ist mit Teppich ausgelegt. Im Fahrgastraum befinden sich vier Einzelsitze mit beidseitigen Armlehnen und einstellbaren Rücklehnen. Die Sitze der zweiten Reihe können um 180 Grad in eine Vis-a-Vis-Position gedreht werden. Als Sonderausstattung wird für die dritte Sitzreihe eine Dreierbank mit integrierter Stauraumschublade angeboten, die den Shuttle Comfort zum 7-Sitzer macht. Zudem kann die Bank in eine Liegefläche verwandelt werden. Optional gib es einen Fußboden in maritimem Holzdekor-Look und eine elektrisch betätigte Trittstufe im Bereich der Schiebetür. (aum)