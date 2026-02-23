Logo Auto-Medienportal
Alfa Romeo bringt den Quadrifoglio zurück

aum – 23. Februar 2026

Nachdem Alfa Romeo zunächst die Dieselmotorisierungen für Giulia und Stelvio wieder ins Programm genommen hat, kehrt nun auch die Quadrifoglio-Ausführung mit 520 PS (382 kW) zurück. Bestellstart ist in wenigen Wochen.

Der 2,9-Liter-V6-Biturbo-Motor beschleunigt Giulia Quadrifoglio und Stelvio Quadrifoglio in unter vier Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit der Limousine liegt jenseits der 300 km/h-Marke, beim allradgetriebenen SUV Stelvio sind es über 280 km/h. Mehrere Komponenten wie Motorhaube und Spoiler sowie die Kardanwelle bestehen aus Karbon. (aum)

Bilder zum Artikel
Alfa Romeo Giulia / Stelvio Quadrifoglio.

Alfa Romeo Giulia / Stelvio Quadrifoglio.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (r.) und Stelvio Quadrifoglio.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (r.) und Stelvio Quadrifoglio.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio und Giulia Quadrifoglio.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio und Giulia Quadrifoglio.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

