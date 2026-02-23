Die Top Ten der Medien der Autoren-Union Mobilität

Das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI – nach Selbsteinschätzung „Vordenker für Gesellschaft, Politik und Wirtschaft“ – liefert unter Beifall von Klimaaktivisten neue Zahlen zu alten Vorwürfen gegen Plug-in-Hybridantriebe. Es stimmt: Von Anfang an wurde der Kombi-Antrieb zu sehr schöngerechnet. Es stimmt aber auch: In der Praxis entscheiden über den Effekt aufs Klima der „Gasfuß“ des Fahrers und seine Bereitschaft, die Batterie für rein elektrische Touren immer geladen an den Start zu bringen und auch zu nutzen. Die Theorie ist gut, die Praxis liebt das volle Hybrid-Drehmoment.

588.877 Textdateien, davon 34.096 als RTF- und 42.869 als PDF-Dateidownloads, wurden in den vergangenen sieben Tagen abgerufen. Beim Auto-Medienportal waren dies die Top Ten:



1. Volvo EX60: Elektrischer Brückenschlag für den Bestseller

2. Dacia mit neuen Antrieben und mehr Spring

3. Beschäftigte von Mercedes-Benz bekommen bis zu 3139 Euro Bonus

4. Fahrbericht Volkswagen Golf GTI Edition 50: Jubiläumsmodell mit Bestwerten

5. Benzin wird teurer, Diesel billiger

6. Tausende elektrische Achsen von ZF für Indien

7. Audi RS 5: Verbrenner-Power mit Plus

8. Die Ducati Super Sport 750 wird modern interpretiert

9. Historische Pannenhilfsfahrzeuge und Sim-Qualifying

10. Wenn aus Symbioz Grandis wird



807.214 Fotos und 11.002 Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche als Downloads an unsere rund eine Million Leser und die Kollegen in den Redaktionen aus. Das Foto der Woche zeigt den Volkswagen Golf Refuel, das Video der Woche die Harley-Davidson CVO Street Glide 3 Limited. (aum)

