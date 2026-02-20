Uwe Seitz hat sein Amt angetreten

Uwe Seitz ist seit diesem Monat neuer Hauptgeschäftsführer des Industrieverbands Motorrad. Er tritt planmäßig die Nachfolge von Reiner Brendicke, der nach gut einem Vierteljahrhundert beim IVM seine aktive Berufslaufbahn beendet.

Uwe Seit war bereits im September vergangenen Jahres auf der Mitgliederversammlung des Verbands für den geplanten Wechsel gewählt worden. Er ist seit über 20 Jahren als Motorradjournalist der Branche verbunden und war zuletzt Chefredakteur bei „Motorrad“, Europas größter Motorradzeitschrift. Für Uwe Seitz ist Motorrad fahren Leidenschaft, bietet aus seiner Sicht aber auch viele Chancen für die Mobilität der Zukunft. (aum)

