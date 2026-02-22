Logo Auto-Medienportal
Kompakt: Volkswagen gibt E20 auch für PS-Riesen frei

aum – 22. Februar 2026

Von Wolfgang Köhler

Alle Modelle der Marken Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra und VW Nutzfahrzeuge sowie Audi ab dem Modelljahr 2016 sind für die Verwendung von des Kraftstoffs Super E20 mit einem Anteil von 20 Prozent Ethanol ausgelegt. Diese Aussage sei umfangreich abgesichert und erprobt, heißt es in einem offiziellen Schreiben des Unternehmens, das der Redaktion vorliegt. Der klimafreundlichere Kraftstoff wird 2027 oder 2028 an die Tankstellen kommen.

Die Freigabe gilt sogar für Hochleistungsfahrzeuge wie den Audi RS 6 und den Audi R8. Einzige Ausnahmen: die Hochleistungsvarianten der 2.0 T(F)SI-Motoren oberhalb 221 kW (300 PS), wie sie beispielsweise im Jubiläumsmodell VW Golf GTI 50 oder im Golf R eingebaut werden. Der Golf GTI Clubsport (300 PS) verträgt E20.

Auch BMW und Mercedes-Benz haben ihre Modelle auf den neuen Sprit vorbereitet, bei dem der Alkohol zu einem Fünftel das fossile Benzin ersetzt. Technisch sind moderne Motoren also vorbereitet darauf, die Emissionen von Fahrzeugen in der Bestandsflotte klimafreundlicher zu gestalten. Aus der Sicht der Technik ist E 20 also eine Maßnahme, den Übergang zu den e-Fuels und zur Elektromobilität CO2-freier zu gestalten. Doch nicht alle sehen darin einen Gewinn für die Umwelt. (aum)

Fünf Cent günstiger als E10, aber hinsichtlich der Oktanzahl nahe am Super Plus: E20 an einer Tankstelle in Gießen.

Photo: Wolfgang Kröger via Autoren-Union Mobilität

