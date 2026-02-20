Vorschau: Wasserstoff, Diesel für den Käfer und Frühlingserwachen

Erdgas als alternativer Kraftstoff ist in Deutschland trotz Bemühungen vor allem des Volkswagen-Konzerns in der Versenkung verschwunden. Aktuell die zweitexotischste Art, einen Pkw zu betanken, ist Wasserstoff. Eines von zwei Brennstoffzellenfahrzeugen in Deutschland ist der Hyundai Nexo, der gerade komplett erneuert wurde. Unser Autor Jürgen Pander stellt ihn einmal näher vor.

Gerade erst hat der Mazda CX-5 die Fünf-Millonen-Marke in der Produktion geknackt. Jetzt steht die neu aufgelegte dritte Generation des meistverkauften Modells der Japaner in den Startlöchern. Frank Wald drehte schon einmal eine Runde.



Vor 75 Jahren versuchte Volkswagen mit Hilfe von Porsche, einen Dieselantrieb für den Käfer zu entwickeln. Wir blicken zurück – und mit Stellantis-Chefdesigner Gilles Vidal nach vorn. Mit ihm sprechen wir über die Zukunft des Konzerndesigns.



„Goldenes Lenkrad“ „World Car oft he Year“, Red Dot Award „Best of the Best“ – kaum ein Auto hat in seinem ersten vollen Verkaufsjahr so viele Auszeichnungen eingefahren wie der Kia EV3. Nicht ganz unverdient, wie Frank Wald im Praxistest mit dem stattlich gezeichneten Crossover-Stromer bestätigen kann. Für viel Unterhaltung im doppelten Sinne des Wortes sorgte unser zweiter Praxistest-Kandidat. Der vollelektrische Pick-up Maxus e-Terron 9 ist mit 5,50 Metern Länge eine imposante Erscheinung und hat nicht nur bei den Fahrzeugdimensionen jede Menge zu bieten.



Aus den ersten Regionen zieht sich der Winter zurück. Der Automobilclub von Deutschland empfiehlt einen Frühjahrsputz fürs Auto und erläutert, worauf dabei geachtet werden sollte. über die Zukunft des Designs. Mit den steigenden Temperaturen sind auch vermehrt wieder Radfahrer unterwegs. Wir blicken auf aktuelle technische Entwicklungen und modische Trends, während der ADAC schon einmal die neuesten Sommerreifen unter die Lupe nimmt. Campingexperte Michael Kirchberger begibt sich derweil schon einmal mit dem Wohnmobil nach Südfrankreich – zumindest in Gedanken. Er stellt den gleichnamigen neuen Reiseführer vor, der bei Mair Dumont erschienen ist und die Lust auf Lavendel, Süden und Meer weckt.



Darüber hinaus halten wir Sie weiterhin tagesaktuell mit weiteren Nachrichten aus der Auto- und Motorradwelt sowie der Verkehrspolitik auf dem Laufenden. (aum)

