Mazda rückt den 3er in den Blick

Mazda startet eine neue nationale Kampagne für seinen kompakten 3er. Unter dem Motto „Von Experten gelobt – von Fahrern geliebt“ rückt die Kampagne bis Mitte März die hohe Kundenzufriedenheit und ein besonderes Leasingangebot in den Blick. Privatkunden können den Mazda 3 ohne Anzahlung ab 234 Euro im Monat leasen (zzgl. Überführung und Zulassung). Für Fahranfänger gibt es noch einmal ein spezielles Leasingangebot. Die Sonderkonditionen gelten, wenn der Fahranfänger maximal 25 Jahre alt ist und seinen Führerschein innerhalb der vergangenen vier Jahre erworben hat. Das Fahrzeug muss auf den Führerscheininhaber zugelassen werden. Weitere Einzelheiten nannte Mazda nicht.

Der Mazda 3 hat innerhalb der Modellpalette der Marke die jüngsten Käufer und mit die höchste Kundenzufriedenheit. Die Kampagne über reichweitenstarke Kanäle, Social Media, Display-Banner, Suchmaschinenmarketing sowie CRM-Maßnahmen (Customer Relationship Management) gefahren. Ergänzend begleiten individuelle Landingpages auf www.mazda.de und den Händlerwebseiten die Kommunikation und leiten direkt in die Mazda-eigene Fahrzeugbörse Find My Mazda weiter. Auf ihr können Kunden auf den gesamten bundesweiten Händler-Fahrzeugbestand zugreifen und so schnell und einfach verfügbare Neu- und Vorführfahrzeuge finden. (aum)



