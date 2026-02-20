Logo Auto-Medienportal
Digitale Fahrzeugzulassung im Autohaus

aum – 20. Februar 2026

Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) stellt seinen Mitgliedsbetrieben ab sofort eine branchenspezifische Lösung für die digitale Fahrzeugzulassung zur Verfügung. Mit der Software können Autohäuser Neu- und Tageszulassungen, Ab- und Ummeldungen sowie Wiederzulassungen vollständig in eigene Betriebsabläufe integrieren.

Grundlage ist die Software des ZDK-Kooperationspartners My Digital Car (MDC), über die Autohäuser und Kfz-Betriebe direkt über die Großkundenschnittstelle (GKS) des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) Zulassungen für eigene und Kundenfahrzeuge digital abwickeln können – sowohl einzeln als auch in größerem Umfang, etwa bei Flotten- oder Quartalszulassungen.

Mit der Onlinezulassung bleibt nahezu der gesamte Prozess im Autohaus – von der Beratung über den Fahrzeugverkauf bis hin zur Anmeldung. Warten auf Behördentermine entfällt ebenso wie die Abhängigkeit von externen Dienstleistern. Das Verfahren kann nahtlos in die bestehende Software-Infrastruktur von Autohäusern integriert werden. Auch Sofortabmeldungen, etwa bei Leasingrückläufern, lassen sich digital abwickeln. Zudem können Fahrzeuge zumindest vorläufig auch ohne Plaketten in Betrieb genommen werden.

Neben dem Zeitgewinn bietet die Lösung auch wirtschaftliche Vorteile: Nach Berechnungen des ZDK lassen sich gegenüber vielen externen Zulassungsdienstleistern bis zu 70 Euro pro Vorgang einsparen. Für ein Autohaus mit rund 500 Fahrzeugzulassungen im Jahr summiert sich dieses Potenzial auf eine Kostenersparnis von bis zu 35.000 Euro jährlich. (aum)

Weiterführende Links: ZDK-Seite

Mehr zum Thema: ,

Bilder zum Artikel
